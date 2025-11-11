◇大相撲九州場所3日目（2025年11月11日福岡国際センター）十両・三田（23＝二子山部屋）が11日、日本相撲協会に「右膝前十字じん帯損傷、約3カ月の休業を要する」の診断書を提出し、休場した。休場は今年夏場所以来で2度目。3日目の対戦相手、大青山（25＝荒汐部屋）は不戦勝。2日目の輝戦で土俵際でうっちゃり気味に投げを打った際に負傷した。今場所は3敗となり、このまま出場がなければ幕下転落が濃厚となる。