息子になりすまし、大分県内の高齢女性から現金200万円をだまし取ったとして、大阪府の40歳の男が逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、大阪府堺市西区に住む無職の男（40）です。 警察によりますと、男は今年6月23日、大分県竹田市に住む78歳の女性に息子を装って電話をかけ、「派遣社員の女性を妊娠させた」などとうそを言い、現金200万円をだまし取った疑いが持たれています。 女性は当時、指示を受けて列車で宇佐