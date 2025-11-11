＜大相撲十一月場所＞◇二日目◇10日◇福岡・福岡国際センター【映像】衝撃“珍手”に謎ポーズ「10秒間」の宇良劇場人気力士の前頭三枚目・宇良（木瀬）が、前頭四枚目・欧勝馬（鳴戸）との一番で手に引っかかった“さがり”を欧勝馬の顔の前に投げるようにする珍手が発生。「さがり投げるなw」「投げ捨ててフェイントw」とファンが沸く場面があった。さらに宇良は土俵を割った際に“謎ポーズ”も披露。10秒間の“宇良劇場”に「