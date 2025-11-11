俳優の相島一之（63）が11日までにX（旧ツイッター）を更新。6月に亡くなった俳優で劇作家の斎藤歩さんのお別れ会に参列したことを報告し、故人を追悼した。相島は、北海道・札幌市内の劇場で営まれた斎藤さんのお別れ会「大千穐楽」に参列したことを報告。「300人の人たちに見送られ盛大なお別れ会でした。歩がどれだけ演劇を通して人に力を与えたか。寂しいよ」としのんだ。斎藤さんは2月に放送された北海道テレビ放送（HTB）の