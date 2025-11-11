女子ゴルフの元世界ランキング1位で17年に引退した宮里藍さん（40）が11日までに自身のインスタグラムを更新。8日に53歳で死去した菅谷大介（すがや・だいすけ）アナウンサーを追悼した。ストーリーに「とても悲しく、寂しい午後となりました」と書き出すと、ゴルフ場での菅谷さんと自身の2ショットをアップ。「兄の応援に行った2週間前に菅谷さんに現場でお会いしていました」と振り返った。「今週日テレさんなんですねー！