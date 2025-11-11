中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京11月11日】中国商務部の報道官は10日、米国が中国の造船業などへの通商法301条に基づく調査の一時停止を発表したとの質問に対し、米国が中国と共に歩み寄り、マレーシア・クアラルンプールの中米経済・貿易協議で得た共通認識を共同で実行に移すための重要な一歩だと表明した。報道官は次のように述べた。米国が9日に中国の造船業などへの通商法301条に基づく調査を米東部