日本テレビは10日、同局の菅谷大介アナが8日、消化管からの出血のため死去したと発表した。53歳だった。11日放送のニュース番組『ZIP！』（月〜金前5：50）で、水卜麻美アナウンサーが涙ながらに菅谷アナとの思い出を語った。【写真】生前最期の投稿で…笑顔を浮かべていた菅谷大介アナ水卜アナは菅谷アナの死去やこれまでの功績を振り返るVTR後、「数日前に、当たり前のように、いつも通り菅谷さんがアナウンス部にいて、い