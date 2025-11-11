Ｘ（旧ツイッター）で「ＪＲ鳥取駅前に活気がない」と投稿した元衆院議員の宮崎謙介氏が９日、平井伸治知事ら鳥取県関係者の案内で県内の名所を巡った。宮崎氏は１日、石破茂前首相を批判する趣旨の内容に含めて「鳥取駅前の活気のなさ、インフラ整備がなされていない」と投稿。平井知事が５日の記者会見で反論するとともに、宮崎氏を招待し、自身が案内する意思を示したところ、宮崎氏が応じた。宮崎氏は境港市の水木しげる