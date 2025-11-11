広島、巨人、ロッテ、日本ハムに在籍し１３年のプロ人生を送った小俣進さん（７４）は、引退後に巨人監督時代の長嶋茂雄氏の専属広報を長く務めた。入団３年目、広島が球団創設２６年目で初めての優勝を果たした１９７５年には１１試合に登板。巨人戦での投球は長嶋監督にインパクトを与えていた。その年のオフ、優勝旅行先のハワイから帰国した小俣さんを大きな転機が待っていた。◇◇初優勝のごほうびでハワイに滞在