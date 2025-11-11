ファミリーレストランチェーンのジョイフルは、2025年11月11日15時から11月20日15時まで「キッズ半額キャンペーン」を実施します。一部メニューはテイクアウトも可能「ジョイフル公式アプリ」の会員限定、対象店舗で期間中なら何度でも使える、人気のキッズメニュー5品が半額になる「キッズメニュー半額クーポン」を配布。新たに「ジョイフル公式アプリ」をインストールした人にも配布されます。クーポン1回の提示で、対象商品を何