政府はきょう、高市総理を含む閣僚の給与について、国会議員の歳費からの上乗せ分を当分の間、支給しないことを決めました。総理大臣や閣僚の給与については、高市総理が就任会見で「議員歳費を超える給与を受け取らないよう法改正に取り組む」と話しています。こうしたなか、政府はきょう、高市総理を含む閣僚の給与について、国会議員の歳費からの上乗せ分を当分の間、支給しないことを決めました。木原稔 官房長官「自由民