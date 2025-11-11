家事・育児に専念するとして、今季限りでの政界引退を表明した寺田学衆院議員（筆者撮影）【写真を見る】「最初は両立できると思ってました」と言う寺田学衆院議員高市早苗内閣が発足し、日本の憲政史上初めての女性首相が誕生した。自宅に戻った高市氏の傍らには、これも初となる「ファーストハズバンド」が付き添う。各国に比べて女性議員が少なく、圧倒的な男性優位社会が今も続く永田町。ファーストハズバンド誕生に先立つ9月