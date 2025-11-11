フォーラムエンジニアリングはストップ高の１５９０円カイ気配となっている。米投資ファンドＫＫＲ傘下のＫＪ００３（東京都千代田区）が１０日の取引終了後、フォーラムＥの非公開化を目指してＴＯＢを実施すると発表したことを受けて、ＴＯＢ価格１７１０円にサヤ寄せする格好となっている。 買い付け予定数は３３５０万９７４１株（下限１５６１万３５００株、上限設定なし）で、買付期間は１１月１１日から