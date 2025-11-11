頭痛に悩む日本人は多いと言われています。特に片頭痛は、日常生活に支障をきたすことも多く、適切な管理が重要なのだそうです。今回は、一次性頭痛について、「つだぬま頭痛・脳神経外科クリニック」の寺尾先生に解説していただきました。 監修医師：寺尾 健（つだぬま頭痛・脳神経外科クリニック） 日本医科大学卒業。その後、日本医科大学脳神経外科学教室に入局。谷津保健病院や津田沼中央総合病院などで脳神経外科医と