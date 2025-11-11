「今は去年の借りを返しにいくステップの一つにまだ過ぎないんで、今日は喜んでみんなで終わりたいと思うんですけども、明日からまた切り替えて、緩めることなく積み重ねていきたいと思います」選手権の岐阜県予選決勝、美濃加茂を相手に４−１の快勝を収め、７年連続12回目の選手権出場を決めた帝京大可児の守護神・水野稜は、引き締まった表情でそう口にした。昨年度の選手権でチームは初戦となる２回戦の大分鶴崎戦で５−１