【その他の画像・動画等を元記事で観る】 目黒蓮が主演を務める映画『SAKAMOTO DAYS』にて、上戸彩が主人公（坂本太郎）の妻・坂本葵を演じることが決定。併せて、キャラクタービジュアルが解禁となった。 ■目黒蓮が演じるのは伝説の殺し屋 『SAKAMOTO DAYS』（原作：鈴木祐斗）は、2020年11月より集英社『週刊少年ジャンプ』にて連載スタート。現在までに単行本は24巻刊行、全世界累計発行部数は1,500万部（デジ