ロブテックス [東証Ｓ] が11月11日午前(10:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比46.8％減の7400万円に落ち込み、通期計画の2億2000万円に対する進捗率は33.6％にとどまり、5年平均の43.7％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比75.9％増の1億4600万円に拡大する計算になる。 直近3ヵ