11日10時現在の日経平均株価は前日比441.74円（0.87％）高の5万1353.50円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は412、値下がりは1146、変わらずは50と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を222.61円押し上げている。次いでファストリ が48.13円、東エレク が41.11円、フジクラ が30.25円、リクルート が28.18円と続く。 マイナス寄与度は