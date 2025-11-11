大リーグ機構（MLB）は10日（日本時間11日）、今季の最優秀新人を発表。ナ・リーグはブレーブスのドレーク・ボールドウィン捕手（24）が選ばれた。ボールドウィンは2022年のMLBドラフト3巡目（全体96位）でブレーブスから指名され、正捕手・マーフィーが今春キャンプで肋骨を骨折したことから、今年3月のパドレスとの開幕戦でメジャーデビュー。開幕戦でメジャーデビューを果たしたのは球団では2012年以来13年ぶりの快挙だった