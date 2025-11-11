絶好調の1人を止めるのは、3人でも足りないのか…。「大和証券Mリーグ2025-26」、11月10日の第1試合に出場したEX風林火山・二階堂亜樹（連盟）が、東1局から4人全員テンパイという激アツの競り合いに勝利。1人 対 3人というような構図になっても、残り枚数で上回る豪運に、レジェンド解説者も「そんなバカな！？」と声を張り上げた。【映像】3人がかりでも勝てない！亜樹、5枚残りの絶好リーチと結末EX風林火山は、試合前時点