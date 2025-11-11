◆ 開幕戦デビューから15年ぶり快挙現地時間10日、MLB機構が2025年シーズンの最優秀新人選手を発表。ナショナル・リーグはアトランタ・ブレーブスのドレイク・ボールドウィン捕手（24）が選出された。ボールドウィンは2022年のドラフトで入団。正捕手ショーン・マーフィーの離脱により、今季3月の開幕戦でMLBデビューを飾った。5月に打率.389、OPS1.004と活躍を収めて月間最優秀新人賞に選出されると、7月以降の3ヶ月はいずれ