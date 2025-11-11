ロッテは10日、育成ドラフト1位指名の中山優人（水戸啓明高）に指名挨拶を行った。指名挨拶には、榎康弘アマスカウトディレクターと菅野剛士担当スカウトが出席。中山は球団を通じて「指名された時は、これからプロ野球選手になるんだなと実感が湧いてきました。まずは身体作りから頑張り、支配下登録を勝ちとってストレートに磨きをかけ、ローテーションを守れる投手に成長したいです」とコメント。スカウトは、配球を組み