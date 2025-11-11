新人王が発表…カーツ＆ボールウィンが戴冠全米野球記者協会（BBWAA）が選出する新人王が10日（日本時間11日）に発表された。ドジャース・佐々木朗希投手をはじめ、ルーキー資格を有していた日本人選手への投票はなかった。ア・リーグでは、22歳にして36本塁打＆OPS1.002と驚異的な活躍を見せたニック・カーツ内野手（アスレチックス）が満票で受賞。ナ・リーグはドレイク・ボールドウィン捕手（ブレーブス）が栄誉を手にした。