旅行ガイドの定番「地球の歩き方」シリーズで、日本の歴史をテーマにした新企画が始まった。これまで海外旅行を中心に展開してきたが、初めて国内の歴史に焦点を当てた「地球の歩き方歴史時代シリーズ戦国」（２４２０円、全２７２ページ）を出版した。戦国時代に思いをはせながらの国内旅行には必携の一冊に仕上がった。「時空を旅する」という「地球の歩き方」の新たなコンセプトが生まれたきっかけは、Ｘの投稿だった。