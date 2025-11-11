元ＴＢＳでフリーの新井麻希アナウンサー（４３）が１１日に自身のインスタグラムを更新し、第２子女児の出産を報告した。「出産のご報告」と書き出し「先日、第二子となる元気な女の子を無事に出産いたしました」と発表。「昨日退院して、我が家の小さきものたちはそれぞれに頑張った日でした」と既に退院したことも伝えた。「長男は気付いたら赤ちゃんから子供になっていて、ものの理解も深まり始めた頃に赤ちゃんがやって