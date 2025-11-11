国際オリンピック委員会（IOC）本部＝2024年2月4日、スイス・ローザンヌ【ジュネーブ共同】男性として生まれて女性を自認するトランスジェンダー選手の五輪への女子競技参加について、国際オリンピック委員会（IOC）が禁止する方向で検討していることが分かった。複数の英メディアが10日、報じた。タイムズ（電子版）はミラノ・コルティナ冬季五輪が行われる来年の早々に発表されるとの見通しを伝え、BBC放送（電子版）は来年