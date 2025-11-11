映画「唐人街探偵」シリーズ最新作が、『唐人街探偵 1900』の邦題で、来年（2026年）1月16日よりシネマート新宿（東京）ほか全国で順次公開されることが決定（配給：ハーク）。あわせて、ポスタービジュアル、予告編、場面写真が解禁された。【動画】映画『唐人街探偵 1900』予告編本シリーズは、世界各地のチャイナタウンを舞台に“迷”探偵コンビが難事件に挑むミステリー・コメディー。シリーズ3作目『唐人街探偵 東京MISSI