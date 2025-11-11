ABEMAで放送中のバラエティ番組『しくじり先生俺みたいになるな!!』が、7日午後9時30分から最新回を配信。元プロボクサーで俳優の赤井英和が登壇し、「浪速の伝説ボクサー 生死を彷徨ったしくじり伝説！」と題した授業の後半戦を行った。お笑いコンビ・アンタッチャブルの柴田英嗣がサポート役を務め、赤井は波乱に満ちた現役時代から俳優転身に至るまでを赤裸々に語った。【写真】ファイトマネーは0円！手売りチケットのみが