10日夕方、秋田市楢山城南町の市道でクマ1頭が目撃されました。城南中学校まで100メートルほどの場所です。秋田中央警察署の調べによりますと10日午後6時20分ごろ、秋田市楢山城南町で自宅前の市道にいるクマ1頭を、秋田市の70代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルだったということです。最も近い民家までは5メートルほどで、約100メートルの場所には城南中学校があります。警察は住民に注意