10日午後、三種町の琴丘中学校の近くでクマが目撃されました。琴丘中学校の付近では8日からクマの目撃が相次いでいて、警察が注意を呼びかけています。能代警察署の調べによりますと、きのう午後1時20分ごろ、三種町鹿渡字盤若台の町道脇にクマ1頭がいるのが目撃されました。近くの民家までは約10メートル、琴丘中学校までは約40メートルです。この付近では、8日からクマの目撃が相次いでいて、警察が注意を呼びかけて