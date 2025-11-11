10日夜、仙北市角館町の郵便局の駐車場でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。仙北警察署の調べによりますと、10日午後6時半ごろ、仙北市角館町川原寺町の中川郵便局の駐車場を体長約1メートルのクマ1頭が歩いているのを、50代の男性が目撃しました。警察が注意を呼びかけています。