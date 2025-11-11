テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１１日、兵庫県警が１０日に元県議に対する名誉毀損の疑いで逮捕した政治団体「ＮＨＫから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者（５８）を送検したことを報じた。番組では、立花容疑者が送検される車の中で報道陣のカメラに向かい笑顔で親指を立てる姿を放送した。また、捜査関係者によると、立花容疑者が「演説で発言したという事実は間違いない」という趣旨