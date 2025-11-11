ソフトバンクから戦力外となった浜口遥大投手（30）が11日、今季限りで現役引退することを表明した。この日は、あいさつのために筑後市のファーム施設を訪れた。「本当に悔いがない。僕自身ここ数年いろんなことを抱えながら、自分ができるパフォーマンスが最大限発揮できなくなっていた。葛藤を抱えながらずっとやっていたので、やれることはやったという思い」とすがすがしい表情で話した。2016年のドラフト1位でDeNAに入