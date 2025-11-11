イタリア１部パルマ所属で、左手の中指と舟状骨を複雑骨折した日本代表ＧＫ鈴木彩艶（２３）が木曜日（１３日）にも日本で手術を受ける予定だと、クラブが１０日、明らかにした。チームドクターのジュリオ・パスタ氏が付き添う予定だという。手術の経過は、おって公式発表していくとしている。鈴木は８日のＡＣミラン戦で、後半３７分に相手選手と接触し負傷。フル出場したが、試合後に検査のため病院へ向かった。日本代表の国