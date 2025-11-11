警察庁政府は11日、スマートフォンで位置を特定できる「紛失防止タグ」を無断で他人の持ち物に取り付けることを規制するストーカー規制法とドメスティックバイオレンス（DV）防止法の改正案を閣議決定した。衛星利用測位システム（GPS）の悪用は規制されていたがタグは対象外で、被害が増えていた。今臨時国会で成立すれば、公布から20日後に施行される。タグは無線通信を利用し、スマホと連携して位置情報を取得する。本来は