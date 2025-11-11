今年8月、フィリピンの首都・マニラで日本人男性2人が銃で撃たれ死亡した事件で、警視庁は犯行を首謀した人物の特定に向け現地で調査をするため、捜査員をフィリピンに派遣しました。この事件は今年8月15日、マニラの繁華街で、いずれも都内に住む佐鳥秀明さん（当時53）と中山晃延さん（当時41）がタクシーを降りた直後に銃で撃たれ死亡したものです。記者「警視庁の捜査員らが首謀者特定の調査のため、マニラへ向かう機体へと進