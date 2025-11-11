元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家、鈴木おさむ氏が11日、フジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。三重県亀山市で濁った水道水が1週間以上出ている件でコメントした。番組では、同市では今月に入り、市内の一部、約2700世帯で水道水が茶色く濁る状態が続いていることを紹介。給食で水が使えなかったりするなどしたため、市では市内4カ所に給水所を設けて対応していること