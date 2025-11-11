2025年8月、フィリピンの首都マニラで日本人2人が銃殺された事件で、警視庁は首謀者や指示役の特定に向け、現地へ捜査員を派遣しました。この事件は、2025年8月15日、フィリピンの首都マニラで日本人の中山晃延さん（当時41）と佐鳥秀明さん（当時53）がタクシーを降りた直後に拳銃で撃たれ殺害されたものです。地元警察は2人のツアーガイドで実行役とみられるフィリピン人の兄弟の身柄を拘束していて、これまでの捜査で、「日本人