10日昼ごろ、秋田市八橋大畑の市道でクマが目撃されました。秋田中央警察署の調べによりますと10日午後0時30分ごろ、秋田市八橋大畑一丁目の市道を車で走行していた秋田市の30代の男性が、道路上にいるクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約50センチだったということです。近くの建物までは5メートルほどの場所で、警察は関係機関に連絡するとともにパトカーで現場付近を警戒し、住民に注意を呼びかけています。