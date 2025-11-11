第15回全国運動会の開会式が9日夜、広東オリンピックセンターで開催され、会場には世界初の「人型ロボット開会ゲスト」が登場した。夜空を切り裂くような青銅の響きとともに、3台の完全自律型エンボディドAI人型ロボット「WalkerS2」が、広州・南越王墓から出土した「文帝九年」（紀元前129年）の青銅製打楽器「句鑃（くちょう）」を打ち鳴らし、2000年の時を超えた共鳴の音色を奏でた。科技日報が伝えた。国家レベルの総合