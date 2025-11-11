第8回中国国際輸入博覧会が11月10日に閉幕しました。10日午後に行われた説明会では、今回の輸入博では出展企業が461件の新製品や新技術、新サービスを初公開したと発表されました。今回の輸入博には138の国と地域の企業4108社が出展し、展示面積と企業数はいずれも過去最高でした。また、「シルバー経済」「ペット経済」「自分を喜ばせる消費」が新たな注目点になり、スマート補聴器、スマート安眠システム、付き添いロボットなど