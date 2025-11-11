10日朝、男鹿市脇本の脇本第一小学校の敷地内でクマが目撃されました。また、男鹿市では船越地区でも複数の目撃情報が寄せられています。警察が注意を呼びかけています。男鹿警察署の調べによりますと10日午前9時30分ごろ、男鹿市脇本脇本字上野の脇本第一小学校の駐車場にクマ1頭がいるのを学校関係者が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。脇本地区ではこのほかにもクマの目撃情報が寄せられているということです