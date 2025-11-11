知性やマナー、品格が感じられる「育ちの良さ」。それは大学の校風や学風、学生の雰囲気にも表れます。今回は、全国の男女に「育ちが良さそうな印象がある」と思われている関東・甲信越地方の国立大学を調査しました。All About ニュース編集部では、2025年11月6〜7日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に、関東・甲信越地方の国立大学に関するアンケートを実施しました。その中から、育ちが良さそうな印象がある「関東・甲信