郷土が生んだ洋画家の作品に触れてほしいと、福岡県久留米市の若菜隆一さん（60）が6日、県立美術館（福岡市・天神）で12月14日まで開催中の「高島野十郎（たかしまやじゅうろう）展」への招待券を久留米市の全小中学生に寄贈した。