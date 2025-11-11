台風第２６号は、南シナ海を１時間におよそ１５キロの速さで北北西へ進んでいます。 【画像】台風の進路をみる 台風第２６号は、１１日６時には南シナ海の北緯１９度３０分、東経１１８度００分にあって、１時間におよそ１５キロの速さで北北西へ進んでいます。中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルで中心の南西側１５０キロ以内と北東側１１０キロ以