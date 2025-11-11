福岡県添田町添田の中島家住宅（国指定重要文化財）で、「鑑月焼藤本土牛（どぎゅう）遺作展」が開かれている。企画したのは、陶芸家の故藤本土牛さんの友人3人。藤本さんから購入し保管してきたつぼや茶道具、花器など約100点を展示している。