経常収支の推移（半期ベース）財務省が11日発表した2025年度上半期（4〜9月）の国際収支速報によると、海外とのモノやサービス、投資の取引状況を示した経常収支は前年同期比14.1％増の17兆5128億円の黒字だった。年度半期ベースとして比較可能な1985年度以降、過去最大となった。原油価格が下落し、輸入額が減ったことが影響した。訪日客の消費が好調だったことも寄与した。輸出は0.6％増の52兆6556億円だった。アジア向けの