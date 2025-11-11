Google専門のニュースサイト「9to5Google」は11月6日(米国時間)、「Gemini starts rolling out on Android Auto with Live support [Gallery]」において、Googleのドライビングサポートアプリ「Android Auto」にGeminiが搭載されたと報じた。ベータ版ユーザーを対象に、ひっそりと配布が開始されたという。Gemini starts rolling out on Android Auto with Live support [Gallery]○詳細は不明だが、Geminiの搭載を確認ユーザーの