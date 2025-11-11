この先1週間は、日本付近を高気圧と低気圧が交互に進むため、気圧の変化が大きくなりそう。16日(日)と17日(月)は北海道から近畿の広い範囲で「下降」による影響度が「大」。気圧の変化でめまいや頭痛の症状が出る方は、早めの対策を。16日・17日は気圧変化が大きい今日11日(火)の気圧変化は「上昇」の所が多いですが、明日12日(水)と13日(木)は各地で「下降」となっています。仙台や東京など、影響度が「大」の所もあります。広い