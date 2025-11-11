１１日の東京株式市場は買い優勢でスタート、寄り付きの日経平均株価は前営業日比４０２円高の５万１３１４円と続伸。 前日の欧州株市場がほぼ全面高商状に買われたほか、米国株市場でもＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに上昇、これを受けて東京市場は日経平均の上値指向が続いている。米株市場では、過去最長期間に及んでいる政府機関の一部閉鎖が早晩解除される方向にあるとの見方が投資家心理を強気に傾けて